Stagione dei Corsi 2023 / 2024

Corsi DJ Treviso a Treviso e Silea

Contatti: Roberto Sorbara – 3283658672 – info@robertosorbara.com

I Corsi si possono fare:

– presso il Mio Studio

– Online via Skype

– a Domicilio presso la Tua abitazione o studio



CORSI x ADULTI e RAGAZZI\E

Corsi a Moduli di 8 ore divise in 4 Lezione da 2 Ore



Corso DJ Base – 8 Ore

COSTO: 30 euro Ora a lezione in Studio – 4 lezioni da 2 Ore



Corso DJ Standard – 16 Ore

COSTO: 30 euro Ora a lezione in Studio – 8 lezioni da 2 Ore



Corso DJ Full – 24 Ore

COSTO: 30 euro Ora a lezione in Studio – 12 lezioni da 2 Ore



TUTTI i CORSI sono Individuali e Personalizzati con Orari e Giorni Flessibili da Concordare – i CORSI si possono anche fare in COPPIA



CORSI x UNDER 14

Corsi Continuativi che Seguono l’Anno Scolastico, fattibili anche d’Estate

per chi prenota più lezioni si applicano delle scontische

Per i COSTI contatti via Cell o Mail





Corsi DJ, Corso DeeJay Treviso 17 Settembre 2023

Corso DJ Treviso 2023 – 2024



Le Lezioni possono essere su:

– Corso DJ x imparare a fare il DJ a mixare per fare un buon dj set e utilizzare la consolle

– Corso DJ Producer su Ableton Live o FL Studio o solo sul Mix e Mastering di una Traccia e Pubblicazione Musicale

– Corso DJ Scratch per imparare le principali tecniche di Scratch con vinile o cdj

– Corso DJ Mix in Vinile x imparare a Mixare con i Vinili

– Lezioni su Serato o Rekordbox per saper usare al meglio questi software, si può fare lezioni anche su Virtual DJ

– Consulenze su installazione e Configurazione di Consolle o Attrezzatura da DJ





CORSO DJ PRODUCER

su Ableton Live o FL Studio a scelta tra i due

COSTO: 30 euro a Ora x 8 ore divise in 4 lezioni da 2 ore

moduli successivi sempre 30 euro a Ora x 8 ore



CORSO DJ SCRATCH con Vinile – Analogico e Time Code

COSTO: 30 euro a Ora x 8 ore divise in 4 lezioni da 2 ore

moduli successivi sempre 30 euro a Ora x 8 ore



Contatti: Roberto Sorbara



– Mail: info@robertosorbara.com