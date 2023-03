Corteggiamo / il corso base

Vuoi realizzare un cortometraggio dall’aspetto professionale con il tuo smartphone? Allora

CORTEGGIAMO insieme! Un week end con due esperti della TV, per imparare le basi della

ripresa (l’inquadratura corretta, uso dell’audio, piani e campi) e del montaggio (linguaggio, ritmo,

musica). Impara l’arte e non metterla da parte: pubblica subito il tuo video sui social!

PROGRAMMA:

• LA PRE – PRODUZIONE

? ideazione: scrittura, discussione del soggetto, scelta dei protagonisti (attori) e

dei tecnici che realizzeranno il corto

• LA PRODUZIONE

? basi dell’inquadratura: campi e piani, scena, pianosequenza

? funzioni automatiche e manuali della camera dello smartphone

? il ciak, funzione e uso

? ciak, si recita! (e si riprende)



• LA POST – PRODUZIONE

? presentazione di Avid First, la versione free del software per amatori evoluti

? nozioni basi di montaggio: ritmo, tagli, effetti, missaggio audio, titolazione,

master

? montaggio del corto e dei video girati durante il workshop

• VALUTAZIONE E CONDIVISIONE

? visione dei filmati realizzati e valutazione del lavoro fatto

? export dei filmati e condivisione sui social (Facebook, Youtube, Vimeo,

Telegram, ecc.)





DOCENTE: Igor Francescato.

https://www.igorfrancescato.it/

Docente: Gabriele Coassin

https://it.linkedin.com/in/gabriele-coassin-1b749b166

DURATA: 10 ore

DOVE: villa Pontello, via Luigi Pontello, 27 – Crocetta del Montello (TV)

QUANDO: sabato 25 marzo 2023 dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 26 marzo dalle 14.00 alle 19.00

QUANTI: minimo 6 max 10 iscritti

COSA SERVE: il proprio smartphone e la propria creatività!

COSTO: 240 € (+ eventuale tessera Anima)

ISCRIZIONE: Michael 342/6723680 (Whatsapp) o https://t.me/astro_noise (Telegram)



Contatto telegram: https://t.me/astro_noise Mostra meno