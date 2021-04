Asolo: tre incontri formativi online, formato famiglia

Come un bambino che impara a camminare, il progetto "CresciAMO insieme", nato dalla collaborazione tra i Servizi Sociali e la Biblioteca del Comune di Asolo, procede spedito a piccoli passi e compie un anno. Partita infatti esattamente un anno fa, con la prima Festa di Benvenuto ai nuovi nati e con i cicli di incontri per mamme in dolce attesa e neomamme con bambini da 0 a 18 mesi, l'iniziativa prosegue con un nuovo ciclo di appuntamenti. Dopo la conclusione del “Progetto Baby”, a cui si sono iscritte 98 mamme e che ha proposto una serie di incontri online su diversi argomenti di grande interesse per le neomamme e che ha riscontrato il gradimento dell'83% delle partecipanti, il programma di "CresciAMO insieme" propone adesso il “Progetto Midi”, rivolto ai genitori dei bambini di fascia di età tra i 18 e i 36 mesi. Tre incontri serali online, in orario dalle 20.45 alle 22, aperti sia alle mamme che ai papà per aiutarli a sintonizzarsi meglio con i bisogni dei propri figli.

Il programma

Si comincia martedì 13 aprile con l'incontro online “Liberi di crescere. Quando il piacere del bambino incontra il desiderio del genitore”. Relatrice sarà la Psicopedagogista dottoressa Paola Alberti, della Cooperativa “Il Girotondo”. Si prosegue martedì 20 aprile con l'incontro “Sos capricci. Manuale di sopravvivenza per genitori”, che vedrà l'intervento della Psicologa Psicoterapeuta dottoressa Tatiana Parma e della Neuro e Psicomotricista dott.ssa Fanny Camerini, del Poliambulatorio Logos. Terzo e ultimo appuntamento online del ciclo “Midi” martedì 27 aprile con la serata dedicata al tema “La coppia. Come resistere all'onda”. Relatrice la dottoressa Chiara Simeoni, psicologa clinica specializzata in età evolutiva. Per partecipare a distanza agli incontri in programma l'iscrizione è gratuita e obbligatoria, con priorità riservata ai genitori residenti nel Comune di Asolo. Ci si può iscrivere inviando una mail a cresciamoinsieme@comune.asolo.tv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 320 4337731.

I commenti

«Vorremmo sottolineare - dichiara l'assessore alle Politiche sociali, Andrea Canil - l’importanza che diamo alle esperte che trattano gli argomenti scelti, vere professioniste che fanno del loro lavoro una passione e per questo sono competenti ma anche umane, sensibili e disponibili. Una squadra davvero in sinergia per le donne e con le donne». Le coordinatrici del progetto sono Annalisa Pinton, educatrice dei servizi sociali di Asolo e Maria Luisa Gazzola, responsabile della biblioteca di Asolo. Collabora all'iniziativa anche Marilisa Lucchesi, che cura la parte grafica con vignette personalizzate per ogni incontro.

«Con questa nuova edizione - aggiunge l'assessore Canil -, si conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso i minori e verso le famiglie. Abbiamo recentemente celebrato la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati e questo è un atto concreto di “gentilezza” verso i bambini e verso il nostro il futuro. Dando ai genitori accesso a queste iniziative formative e andando a rafforzare le loro competenze, si contribuisce a creare un ambiente che può permettere al bambino di esprimere in futuro le sue piene potenzialità».