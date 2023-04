Dario Dal Molin con “Black magic” al “V”

Una serata tutta dedicata alla musica ispirata alla tradizione nera. Presso i locali del ristorante “V”, adiacente all’Hotel “Diana” a Valdobbiadene, nell’ambito della rassegna Jazz Loves Good Cooking - che coniuga piatti ricercati, ottime bollicine e grandi performance musicali declinate in jazz – venerdì 21 aprile, a partire dalle ore 20:00, è in programma un concerto da non perdere. Si esibiranno: Dario Dal Molin, Luca De Toni e Filippo Zonta. Il trio propone un concentrato di Black Music, in cui verranno riproposti i successi della musica afroamericana, rivisitati, dove le contaminazioni Afro-Jazz e Hip Hop- R&B saranno le protagoniste.

Il gruppo e’ capitanato dal pianista e tastierista Dario Dal Molin che vanta oltre un decennio di importanti collaborazioni con artisti della Black music internazionale; da qui l’idea di mettere in musica, e riarrangiare, varie esperienze musicali. A completare il combo c’è la chitarra di Luca De Toni, da poco rientrato da un’importante esperienza negli Stati Uniti, ed il percussionista Filippo Zonta, musicista versatile, specializzato in musica africana.

La rassegna è a ingresso gratuito.

È consigliata la prenotazione. Info 349 0079322.







Pianista e tastierista veneziano, si avvicina alla musica classica e al pianoforte all’età di otto anni. Studia successivamente al Conservatorio Benedetto Marcello. Fin da piccolo nutre un grande interesse per la musica afroamericana e grazie alla sua versatilità oggi e’ uno tra i pianisti più richiesti in ambito Black/R&B. Molteplici sono le collaborazioni con artisti internazionali. Nel corso degli anni si è esibito in numerosi Soul & Jazz festival accompagnando delle vere e proprie stelle internazionali della scena Pop/R&B Inglese e Americana; come pianista e direttore musicale ha suonato nei tour di Mo Brandis (Incognito), Moni Tivony (The voice UK), Tawiah (Mark Ronson), Jennifer Phillips (X factor UK), Chenai Zinyuku X factor UK), Teni Tinks (Jessie J.), Mattew Allen (Gorillaz), Michelle Ndegewa (Emeli Sande’), Ty Leblanc, Lydia Lyon, Chelsea Como, Fatimah Provillon. In Italia ha lavorato con Jack Jaselli (Universal Music), Virginia Perbellini (X factor Italia) e Aba (X Factor Italia). Ha collezionato un’ innumerevole quantità di live tra il jazz e la musica Soul dove ha potuto suonare al fianco di musicisti di fama come Marco Tamburini, Federico Malaman, Riccardo Onori, Gareth Brown, Phil Mer, Gianluca Mosole, Enrico Crivellaro, Andrea Lombardini, Luca Campaner, David Boato, Edu Hebling e molti altri. Grazie alle molteplici esperienze e collaborazioni sia come turnista pop che nel mondo del jazz e della Black music si è specializzato nell’uso delle tastiere e sintetizzatori analogici, strumenti vintage come l’Hammond e il Fender Rhodes spesso integrano il suo setup live.