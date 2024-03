Economia mista e partecipazioni statali - Con Alberto Leoncini e la fabbrica recuperata Rimaflow

Domenica 24 marzo 2024 alle ore 14,00 presso il Centro Sociale Django (Ex Caserma Piave, via Monterumici 11-parcheggio area Eden) avrà luogo la presentazione di “Economia mista e partecipazioni statali. Ragioni prospettive e orientamenti per un sistema di impresa pubblica nel terzo millennio” (Editore Indipendenza-Francesco Labonia), interviene l’autore Alberto Leoncini, avvocato di Treviso e collaboratore di Indipendenza.



Tra gli ambiti individuati nella pubblicazione per la ricostituzione di un sistema di economia mista anche le imprese confiscate e abbandonate all’esito dei processi di delocalizzazione produttiva, di qui l’intersecarsi dell’iniziativa con l’esperienza dell’impresa recuperata Ri-maflow che interverrà con la testimonianza di Luca nella prospettiva di affiancare all’analisi giuridico-economica la concretezza dell’iniziativa intrapresa dai lavoratori della ex Maflow in seguito al processo di delocalizzazione nel tentativo di contrastare la spirale recessiva e di deindustrializzazione, attivando un modello di sviluppo compatibile con l’ambiente e la funzione sociale dell’impresa.



Il quadro recessivo ormai strutturale dal 2008 ha reso visibile la necessità di un ripensamento profondo delle dinamiche di organizzazione economica sia sul piano individuale che collettivo, di qui la necessità discussa nella pubblicazione di articolare un sistema di economia mista con l’intervento pubblico come fattore strutturale e qualificante in termini radicalmente nuovi rispetto alle esperienze del passato, che viceversa hanno in larga parte tradito lo spirito della Costituzione del 1948, contrapponendolo alla retorica delle ‘riforme’ e al loro portato regressivo.



Coordina i lavori e gli interventi Lorenzo Feltrin, sociologo del lavoro e ricercatore universitario.



Seguirà degustazione con Amaro Partigiano, uno dei prodotti Rimaflow disponibili alla ‘Bottega de la Piave’.



Possibilità di pranzo sociale vegetariano o vegano al CS Django, prenotazione in loco o a Enzo Bottecchia enzobottecchia@gmail.com



Parcheggio area Eden- Linee trasporto pubblico MOM fermata Viale Montegrappa 6-11-21 urbane/ Extraurbane Noale-Padova, Montebelluna-Valdobbiadene, Bassano del Grappa, Morgano, Castelfranco Veneto-Cittadella-Vicenza.