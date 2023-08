"Elvis" - Cinema drive-in

Sabato 2 Settembre | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!

? un film imperdibile! Esplora la vita di Elvis e il suo rapporto con il manager Parker. In questo film troviamo la sua vita e, al contempo, un viaggio nel panorama culturale americano dell'epoca.

La proiezione si svolgerà all'aperto in modalità drive-in (solo auto) presso il Treviso Drive-In in Via Antonio Scarpa 2, Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? Auto: €15,00 (valido fino a 4 passeggeri)

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



https://teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023/