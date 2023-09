Eros e Thanatos, film erotici e dell'orrore in proiezione a Drupa Centre

Serata ad alto tasso passionale, sabato 30 settembre, al Drupa Centre di Mansuè. La casa per l'arte al femminile, con sede in un suggestivo casale di fine '800 immerso nella campagna trevigiana, torna ad aprire le porte al pubblico per il suo nuovo evento dal titolo: "Eros e Thánatos", rassegna dedicata al cinema dell'amore e dell'orrore. L'obiettivo è dar voce e spazio a film indipendenti incentrati su due generi spesso relegati ai margini della grande distribuzione: otto cortometraggi, 4 per la sezione Eros (dedicata al cinema erotico) e 4 per la sezione Thánatos (dedicata al cinema horror) che saranno proiettati in un'appassionante maratona visiva. A decretare i vincitori di entrambe le categorie sarà una giuria di esperti composta da giovani studiosi e artisti del settore.

Non solo cinema, però: il programma della serata prevede anche una cena di benvenuto, a partire dalle ore 20, un intervallo tra le proiezioni degli otto cortometraggi e un afterparty con la performance "Temple of Pain Vol.II" a cura del sound artist Nicola Zolin e dell'artista visivo Alessio Guarda. Importante nota per il dress code: non saranno ammessi abiti "casual" ma sarà gradita licenziosità nell'abbigliamento e viziosità nell'atteggiamento.

Come partecipare

L'evento è riservato ad un massimo di 30 soci, cena inclusa. Sarà possibile fare richiesta di partecipazione compilando il modulo online al seguente indirizzo

Film in concorso

Sezione Eros

AHE GAO (6’51’’) - Federica Zotti (Italia)

Celestial Bodies (5’) - Ryan Suits (USA)

Come the sun (4’48’’) - Haakon Ziegler (UK)

The Blessed Sacrilege (3’20’’) - Nora Geist (UK)

Sezione Thanatos