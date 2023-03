Escursione in Val Trippera

Un magico ed inaspettato ambiente di forra dei colli trevigiani





PROGRAMMA USCITA



Andremo alla scoperta della Val Trippera, ricchissima di fioriture di fine inverno. Percorreremo a piedi il canyon che il torrente Crevada attraversa fin dalle sue sorgenti, un ambiente nascosto e che non ci si aspetta di scovare in mezzo ai pendii vitati.



Passeremo poi tra grandi blocchi di conglomerato fino ad arrivare alla grotta della “graspa” e quindi ai resti del mulino di Crevada, accompagnati dal gorgoglio dell’omonimo torrente.



Nella seconda parte della camminata, invece, attraverseremo alcune vecchie borgate del Felettano, il cui aspetto ancora ne testimonia l’origine medioevale.



A finire visita dell’antica pieve di San Pietro di Feletto che presenta un patrimonio artistico trai più rilevanti della Provincia di Treviso.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 7 km

Dislivello in salita: 190m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Dati gli sbalzi termici presenti nel periodo, è consigliato vestirsi “a cipolla”. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking, suggeriamo di avere in auto un cambio di scarpe, perché attraverseremo degli ambienti di forra umidi con presenza di tratti fangosi.





COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica

12,00 euro per gli adulti

4,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.