Escursione nel bellissimo Parco del Sile

Una passeggiata nel Parco Naturale del Fiume Sile, laddove il fiume nasce.

Camminare nell’area protetta delle sorgenti del Sile significa immergersi in un’area verde immersa in una campagna tradizionale con elementi che riportano ad un passato antico, come i campi chiusi, i rii, i prati e le querce secolari.

Cammineremo di fianco al fiume appena sorto e, percorrendo un bellissimo sentiero con passerelle di legno, osserveremo le risorgive e l’acqua che gorgoglia placida e limpida, dando vita al fiume che passa per Treviso. Ascolteremo, seduti sotto la grande quercia, simbolo di quei luoghi, le storie e le leggende ambientate in questo ambiente da favola, dove ogni angolo nasconde un segreto e un mistero.



? DURATA: 2h30 circa

?‍?? DISLIVELLO: lungo il fiume Sile, pertanto non ci sono importanti dislivelli

LUNGHEZZA: 4 Km circa

DIFFICOLTÀ: facile

??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe da trekking

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli

?RITROVO: Al parcheggio di Porta dell’acqua in via Santa Brigida a Casacorba di Vedelago (TV)

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

5€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? SABATO 06 APRILE 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 10:30

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 15:30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi