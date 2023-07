13^ Expo delle Birre Artigianali

La Brasseria Veneta presenta EXPO DELLE BIRRE ARTIGIANALI - Una Birra per tutti, una rassegna che vi permetterà di conoscere e gustare le migliori BIRRE ARTIGIANALI ITALIANE e birre prodotte da homebrewers soci di Brasseria Veneta.



Siamo arrivati alla 13ma edizione dell'evento che ormai è riconosciuta ed atteso in tutta la provincia e non solo! Saranno presenti 5 MICRO-BIRRIFICI SELEZIONATI tra i migliori d'Italia , e una decina di soci di Brasseria Veneta (homebrewers) con i propri banchi spina per porre in degustazione le proprie REALIZZAZIONI DI NICCHIA!



Saranno presenti STAND DALLE GOLOSE PROPOSTE GASTRONOMICHE itineranti tutti e tre i giorni durante gli orari di apertura dell'evento e, nelle serate di venerdì e sabato BAND e DJ vi intratterranno fino a chiusura della giornata!



Come ogni anno il L'UTILE DELL'EVENTO verra’ DEVOLUTO IN BENEFICIENZA utilizzato per sostenere le nostre mission https://www.brasseriaveneta.org/.../item.../slide:0



La location (area attrezzata zona Iperlando Via Europa, Preganziol (TV)) è facilmente raggiungibile in macchina e con mezzi pubblici https://www.brasseriaveneta.org/.../slide... , quindi, niente scusanti! La vostra partecipazione è obbligatoria!!!



Non mancherà infine il Wide Open, prestigioso concorso nazionale per homebrewers, con una GIURIA DI GIUDICI BJCP e UBT di grande esperienza e qualità. RISULTATI E PREMIAZIONI SARANNO CONDIVISE LA DOMENICA POMERIGGIO!

www.brasseriaveneta.org