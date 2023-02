Anello tra boschi, vigneti e storia

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e merenda: 20,00 euro per gli adulti - 8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Facile e rilassante passeggiata nei nostri colli con splendide visuali sulle Prealpi Trevigiane



PROGRAMMA USCITA

Sabato 25 febbraio proponiamo un’uscita sulle nostre colline che ci consentirà di attraversare diversi ambienti naturali: dai greti dei torrenti ai boschi punteggiati, dalle fioriture di primavera agli ordinati vigneti…

La parte centrale percorre un pezzo dell’altopiano di Collalto che domina la conca di Pieve di Soligo, con ottima vista su tutte le Prealpi Trevigiane.

A dominare il paesaggio collinare, ben visibile, l’antica torre di quello che rimane del castello di Collalto.

In questo periodo il sottobosco viene costellato dalla delicata fioritura dei crochi selvatici.

A metà percorso è prevista una merenda, fornita da noi, a base di salumi formaggi pane e vino



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 11,5 km

Dislivello in salita: 300m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Dato gli sbalzi termici presenti nel periodo è consigliato vestirsi “a cipolla”. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking oppure una scarpa da ginnastica con suola scolpita.



COSTI

Costo uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica e merenda con pane, salumi e vino:

20,00 euro per gli adulti

8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.