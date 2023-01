Giulio Casale in “Canzoni di spari” al Corner Live

Giulio Casale porta sul palco i suoi brani e tributi ad artisti fondamentali incontrati nel tempo. In parte da solo, in parte con l’ausilio di Marco Olivotto, che ha prodotto il disco “Di Stanza / Live in Pandemic”, canta storie proprie e altrui, rivisitando la più nobile tradizione cantautorale: con forza e convinzione trafigge il pubblico. Sola è la forza di parole e note.