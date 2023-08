Grease - Drive-in

Martedì 15 Luglio | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!

? un film imperdibile! Danny e Sandy, dopo un'estate romantica, si ritrovano al liceo, ma delle differenze li dividono. Danny cerca di riconquistarla, ma è solo quando Sandy cambia che riescono a trovare un equilibrio.

La proiezione si svolgerà all'aperto in modalità drive-in (solo auto) presso il Treviso Drive-In in Via Antonio Scarpa 2, Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? Auto: €15,00 (valido fino a 4 passeggeri)

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



https://teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023/