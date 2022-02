i giovedì della cultura

I GIOVEDI? DELLA CULTURA



3 marzo L?erotismo nella musica vocale del Seicento e del Settecento tra repertorio colto e popolare

Michela Cervesato, docente presso il Conservatorio ?F.Venezze? di Rovigo



10 marzo Microcosmi e paesaggi. Geonarrazioni a Nord Est

Carlo Rubino, docente di geografia e giornalista



17 marzo Clorofilla: il respiro del pianeta

Paolo Spigariol, fotografo



24 marzo Geodiversità nelle Dolomiti: ecco perché le nostre montagne sono uniche al mondo

Tiziano Abbà, geologo



31 marzo Scarpe Diem: I viaggi, le peripezie e gli incontri di un uomo d?affari siculo-veneto.

Andrea Chiesura, autore ? Antonino (Nino) Anselmo, protagonista



7 aprile Il cuore bianco delle montagne: segreti e salute dei ghiacciai alpini e dolomitici

Christian Casarotto, glaciologo



21 aprile Madame Musique: La Moda nell'atelier della Musica

Paola Gallo, docente di storia della musica



28 aprile Ci saranno ancora i boschi? Cosa è accaduto con la tempesta VAIA e cosa ci aspetta

Gianni Frigo, dottore forestale ? CAI Comitato Scientifico Centrale



5 maggio Musica, movimento e animazione d?autore: Jiri Trnka e Michael Dudok De Wit

Marco Bellano, professore a contratto di Storia dell?animazione e di Digital and Interactive Multimedia all?Università degli Studi di Padova

Andrjiana Ruzic, membro della commissione scientifica di Animafest Scanner

Scrive di animazione e arte per il settimanale belgradese Vreme



12 maggio Dolomiti: emozioni tra le cime. Valori e bellezze degli ambienti dolomitici

Alberto Perer, fotografo



19 maggio Dal ?Monte? alla ?Banca digitale?

Pierre de Gioia Carabellese, professore of Diritto in Inghilterra

Antonio Felice Uricchio, già rettore Università di Bari e presidente ANVUR



26 maggio Spartito Olimpico: medaglie storiche della Musica

Paola Gallo, docente di storia della musica





Paola Lambrini, professore di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso l?Università di Padova e la Facoltà di diritto canonico ?San Pio X? di Venezia