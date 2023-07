Spettacolo "Il Poeta e il Giullare" al Parco della Poesia di Villa Eger

Un poeta duetterà con un raro esemplare di giullare moderno a suon di musica. Uno spettacolo che mescola poesia contemporanea pop con il teatro delle corti cinquecentesche, quello dei giullari. Una quinta d’eccezione, l’Arena Margherita, sita all’interno del Parco della Poesia di Villa Eger dedicato ad Andrea Zanzotto. Guido Catalano, il più famoso poeta contemporaneo vivente va in scena sabato 8 luglio alle 21.15, insieme a Matthias Martelli, attore, autore, giullare moderno che calca palcoscenici in Italia e in Europa, definito dalla stampa nazionale e internazionale come “pirotecnico e irresistibile”. “Il Poeta e il Giullare” è uno spettacolo - evento che debutta a Riese per la seconda tappa di Centorizzonti Estate, con due preziossime ed esclusive repliche in Piemonte (in programma l’1 agosto a Verbania e il 10 agosto a Fenestrelle). Una pièce ideata per l’estate 2023 che farà scoprire i meandri sconosciuti dell’umana follia, parlando d’amore, di fame, di musica e di vento, tra poesie, performance, personaggi, giullarate, il tutto condito dalla musica dal vivo dell’irrompente Maestro Matteo Castellan, al pianoforte e alla fisarmonica, che ha fatto dell’eleganza il suo marchio di fabbrica. “Il Poeta e il Giullare” è un “ineditissimo spettacolo, un evento unico, esilarante e retroilluminante”, annuncia così l’evento Guido Catalano, poeta e scrittore che con Rizzoli ha pubblicato D'amore si muore ma io no, Ogni volta che mi baci muore un nazista, Tu sei romantica, Poesie al megafono e Fiabe per adulti consenzienti. “Follia e allegrezza aggiunte alla ragione spingono a più lunga vita”, le parole di Matthias Martelli, che ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò. “Una serata irripetibile, uno speciale appuntamento estivo a cui non potete mancare”, l’invito di Cristina Palumbo Direttrice artistica di Centorizzonti Estate che dà appuntamento per la sua seconda tappa nel verde del Parco Zanzotto. Biglietti: 12-10 euro, gratuito fino ai 14 anni.

Prevendita ticket online: eventbrite.it Prenotazioni 371 192 6476; info@echidnacultura.it Biglietteria: in loco, un’ora prima dello spettacolo. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà a Casa Riese. www.echidnacultura.it