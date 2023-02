incontri di gruppo a silea: il cerchio magico dell'intuizione

?Un nuovo appuntamento quindicinale! Un cerchio in cui potrai rilassarti, lasciarti guidare dalle visualizzazioni, per imparare a lasciarti andare e a connetterti con il più potente dei canali: l'intuizione.???

?Attraverso l'intuizione puoi trovare soluzioni creative, metterti al centro della tua vita, imparare come usare questo canale nel quotidiano.

?L'intuizione ti connette alla bellezza e alle esperienze più alte, da cui attingere per portarle poi nel radicamento.



Gallery

Per info e prenotazioni: 3206808207