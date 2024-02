Incontro culturale gratuito "Imparo a prendermi cura di me attraverso il linguaggio del rito"

Giovedì 29 febbraio, nel negozio Robe Turche:

Incontro culturale gratuito su prenotazione

"Imparo a prendermi cura di me attraverso il linguaggio del rito".



Il rito come strumento di trasformazione per sostituire modi di fare autolimitanti con pratiche potenzianti e favorevoli per il “fiorire” della nostra personalità.

Il rito come occasione per celebrare i passaggi della nostra vita più importanti, anche quelli non convenzionali.

Il rito come metodo per ricordarci di noi stessi!



Durante l'incontro sarà presentato il percorso di "Rito Training" in programma da marzo 2024: un viaggio interiore in più incontri, per esplorare la relazione con noi stessi attraverso un nuovo modo di parlare, pensare e agire.





L'ingresso è gratuito ma solo su prenotazione, su 2 turni alle ore 19.15 e 20.30. Per partecipare è necessario contattare Robe Turche al n.3492604921 (whatsapp)/ robeturche@gmail.com.