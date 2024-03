Incontro con l'autore Matteo Nucci

Dal Festival della Mente di Sarzana alla Libreria San Leonardo di Treviso.

Matteo Nucci sarà ospite della libraia Alessandra Cervellini per parlare dell’ultimo libro Il grido di Pan, uscito per Einaudi lo scorso settembre.



La voce dello scrittore romano si trasforma nel grido di Pan che, ancor oggi, cerca di risvegliare un istinto animale per suscitare l’attenzione dell’essere umano sulla capacità di vivere il presente, abbandonando la frenesia del quotidiano per dare il giusto peso al tempo che serve per essere meno animali e più umani.