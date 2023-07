Intavolando nel parco - II edizione - Il grande evento enogastronomico del Veneto

“Intavolando nel Parco”, a Giavera del Montello

il grande ritorno dell’evento più gustoso dell’estate trevigiana.



Lunedì 24 luglio nell’oasi verde del ristorante “La Cucina di Crema” va in scena l’incontro tra dieci cuochi, i vini veneti e le produzioni agroalimentari d’eccellenza.

Ospite speciale il veronese Stefano Miozzo pluricampione mondiale della pizza.



L’estate trevigiana lunedì 24 luglio riserva ai buongustai un grande spettacolo del gusto, con la seconda edizione di “Intavolando nel parco”, l’evento annuale con cui i dieci ristoratori del gruppo “Intavolando” si presenteranno uniti sullo stesso palcoscenico, animati dalla voglia di fare festa celebrando i piaceri della tavola.



Per cinque ore, dalle 19 alle 24, la grande oasi verde del ristorante “La Cucina di Crema, a Giavera del Montello, sarà il set di “Intavolando nel parco”, in cui gli chef-ristoratori si esibiranno in diretta davanti al pubblico, sotto la regia di Maurizio Potocnik.



I riflettori saranno accesi anche sui maestri del gusto, autori di ventidue produzioni enogastronomiche di altissimo livello.



A rendere ancora più ricca l tavolozza dei sapori è stato invitato un ospite speciale: il veronese Stefano Miozzo, pluricampione del Mondo della pizza classica e in pala.



Walter Crema, chef patron del ristorante montelliano, per il secondo anno apre il suo parco a tutti i colleghi che come lui fanno parte di “Intavolando”, associazione nata una quindicina di anni fa e che dal 2021 è guidata dall’esperto (e creativo) enogastronomo, nonché editore e musicista Maurizio Potocnik Reeds.



I dieci ristoratori veneti si stanno imponendo come artefici di un movimento che vuole valorizzare e diffondere la cultura dell’accoglienza, del cibo e del vino in un territorio che si estende tra il Piave, il Montello, i colli asolani e le Colline del Prosecco Superiore patrimonio Unesco.



Per l’occasione ogni ristoratore creerà un percorso di degustazione, scandito da ben venti piatti diversi, preparati tutti con la formula dello show cooking, ossia eseguiti davanti agli ospiti. Il campione di pizza classica e in pala, Stefano Miozzo, proporrà una degustazione delle sue specialità gourmet. Inoltre ad ogni banco d’assaggio del cibo sarà abbinata un’azienda vinicola.



La carta dei vini comprenderà le etichette della Strada del Vino del Montello e Colli Asolani, la famosa Sampagna del Conte Malio della Frattina e le bollicine di Rive di Nadal. Nei corner dedicati al food d’autore sfileranno la Latteria Perenzin, l’olio di Maser, i prosciutti veneti di casa San Nicolò, il Consorzio per la tutela della Casatella Trevigiana DOP, i salumi Dai Rossi (che con la presenza a “Intavolando nel parco” prosegue i festeggiamenti del quindicesimo anno di attività), le selezioni di Caffè Dersut, i distillati di Bonollo con la grappa Bonollo OF e molte altre attività di piccoli produttori dell’altissima qualità artigianale.

? La festa estiva dei sapori sarà animata dalla musica lounge e disco soft by Dj Alfrec Azzetto e Tony Moses.



Ecco quali sono i dieci campioni di “Intavolando” e gli abbinamenti ristorante -cantina:

- La cucina di Crema e la cantina Casa Roma - Raboso e Vini della Terra del Piave;

- Andreetta Ristorante B&B e la Cantina La Reggenza;

- Ristorante alla Pergola da Livio e l’azienda vinicola Azienda Agricola Capitel di Agostinetto Maria Vittoria;

- Locanda La Candola e la cantina Andreola - Valdobbiadene Docg;

- Hotel Ristorante da Tullio e i vini di Ornella Molon;

- Osteria Jodo abbinata al 32 Via dei birrai;

- Ristorante Locanda da Condo e Foss Marai Spumanti;

- Pizza Giurmet Zio Mo' Pizza e Bistrot' di Stefano Miozzo abbinato alla Sampagna del Conti della Frattina.

- Da Ugo Ristorante abbinato alla cantina Colle Regina - Azienda Agricola & Fattoria Didattica;

- Tino Al Traghetto “gemellato” con la cantina Barollo Winery;

- Locanda Solagna ai vini di Loredan Gasparinii.



All’evento parteciperanno tutti i partner della stagione 2023: Dersut Caffè, Pregis, Andreola - Valdobbiadene Docg, ICA System, Casatella Trevigiana DOP, Banca Prealpi SanBiagio, PD distribuzione, Casa Roma - Raboso e Vini della Terra del Piave Peruzzet, NuovaStampa3, Bonollo Of Distillati.







Informazioni e prenotazioni con prevendita biglietti presso tutti i 10 ristoranti di Intavolando e nel sito www.intavolando.it

Tel. 0422 776042

intavolando@gmail.com





Ingresso 50 euro tutto compreso, (per l’occasione è gradito l’abito elegante).