Operare in Germania, opportunità e sfide: convegno a Palazzo della Luce

Il prossimo 26-27 settembre al Palazzo della Luce in via San Nicolò a Treviso si terrà un evento sul tema: "Internazionalizzazione in Germania" aperto ai professionisti e imprenditori interessati all’espansione di attività d’impresa in Germania e ai relativi aspetti giuridico-fiscali.

Lo studio legale Altea LEX offre consulenza legale ad imprenditori che intendono intraprendere o consolidare un’attività commerciale in Germania. Abbiamo inoltre ampliato la nostra gamma di servizi tramite la nostra società di servizi Altea GmbH che cura ad esempio la tenuta della contabilità, gestione amministrativa di filiali, controllate o posizioni fiscali tedesche, payroll così come consulenza tributaria.



Lo studio sarà a disposizione per tutta la giornata in base alle disponibilità degli interessati, offrendo inoltre la possibilità di inviare in anticipo i propri quesiti e fissare una breve sessione di consulenza gratuita. In base alla disponibilità è gradita conferma di partecipazione all’evento via mail all’indirizzo studiolegale@vonderseipen.de