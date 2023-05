L'intuizione: il diamante interiore. Conoscerla e praticarla

Un incontro esperienziale, in cui potrai sperimentare il canale intuitivo e rispondere ai dubbi e domande che affollano la mente: come distinguere l'intuizione dalla mente? Come afferrare e portare nel quotidiano il canale intuitivo? Come creare lo spazio perchè ciò avvenga? Attraverso la pratica della visualizzazione creativa e esercizi di gruppo, ti metterai in ascolto della tua parte intuitiva per imparare a riconoscerla e a praticarla come bussola quotidiana e canale verso le vette di apertura più spirituali.



Per info e iscrizioni 3402521616 anche via whatsapp, oppure vartolomary@gmail.com