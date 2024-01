Carnevale a Istrana con sfilata in notturna dei carri allegorici

A Istrana è già tempo di Carnevale. E per festeggiarlo con tutta la comunità e non solo sabato 20 gennaio, torna l’appuntamento con la scintillante sfilata dei carri allegorici in notturna, giunta quest’anno alla 14esima edizione. Per l’occasione i carri a tema saranno illuminati da migliaia di luci per rendere ancora più suggestiva la festa.



Gallery

L’appuntamento è sabato dalle 17.30: la sfilata partirà dagli impianti sportivi per arrivare in piazza Franceschetti dove continuerà la festa con costoli, vin brulè, cioccolata calda e tanta musica e divertimento per grandi e piccini. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 27 gennaio.