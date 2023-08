Prezzo non disponibile

Riprendono i concerti Jazz in via Diaz organizzati da Biblio Art, food and drink. Giovedì 31 agosto si esibiranno sotto le stelle il quartetto composto da Antonio Bernardi, al Sax, Raffaele "Lele" D'Errico* al basso elettrico, Francesco Gerhardinger al pianoforte/tastiera e Silvio Salvador alla batteria.





