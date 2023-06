Anche questo Giovedì, in via Diaz, Biblio Art, Food and Drink propone un concerto Jazz in collaborazione con Treviso suona Jazz Festival. Ad esibirsi, nella via antistante al locale, il duo composto da Anna Passuello (voce) e Nicola Guidolin (piano). In caso di maltempo, l’evento potrà tenersi all’interno del locale.