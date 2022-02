Jacopo Jacopetti e Franco Nesti in concerto a Valdobbiadene

Jazz Loves Good Cookin, rassegna ideata in collaborazione con ValdobbiadeneJazz e organizzata dall’Hotel Diana per il prossimo appuntamento, giovedì 17 febbraio alle ore 20:30 nei locali del ristorante “V”, ha in serbo un viaggio esclusivo: NEW YORK–RIO Andata e Ritorno. Un viaggio suggestivo e imperdibile tra standard americani e brasiliani, suonati e interpretati con grande intensità da Jacopo Jacopetti e Franco Nesti.



Jacopetti, sassofonista, chitarrista, compositore e produttore padovano, da oltre quarant’anni è sulla scena jazzistica italiana. Ha collaborato con Massimo Urbani, Pietro e Marcello Tonolo, Sandro Gibellini, Gianni Cazzola, Paolo Pellegatti, Luigi Bonafede, Alan Farrington e Ran Blake.

È stato attivo anche in ambito pop con Matia Bazar, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti e Fabio Concato con registrazioni e tournee in Italia, Germania, Olanda, Giappone ed Argentina.



Nesti, contrabbassista fiorentino di formazione classica e jazz, intreccia da sempre la carriera di cantante e musicista in formazioni jazz e blues, a quella di solista, o corista, in realizzazioni operistiche e classiche.

La sua esperienza in entrambi gli universi musicali e le numerose, nonché prestigiose, collaborazioni con alcuni dei musicisti e cantanti più importanti del panorama musicale internazionale - Stefano Bollani, lnrico Rava, Luca Flores, Danilo Rea, Sergio Caputo, Zubin Metha - fanno sì che il suo approccio al canto sia ad ampio raggio, con particolare cura della tecnica vocale legata al repertorio pop, jazz e rock.



Un viaggio emozionante. Concerto a ingresso gratuito, in collaborazione Cantina Bisol 1542.

È consigliata la prenotazione



L'evento si terrà nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.