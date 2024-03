Salotto culturale "La poesia non è un lusso"

Il salotto culturale di Progetto Donne Veneto Aps “La poesia non è un lusso”, organizzato in collaborazione con OstiNate Wine Bar di Treviso e con Non Una di Meno Treviso, con il patrocinio di Fancy Women Bike Ride e Movimento Sovv giunge al tredicesimo appuntamento per martedì 19 marzo, dalle ore 20 da OstiNate in via dei dall’Oro 30, Treviso.

Il tema della serata è la lotta e prende ispirazione dalla poesia di Susan Griffin “Mi piace pensare a Harriet Tubman”.

“Mi piace pensare a Harriet Tubman. / Harriet Tubman che andava in giro col revolver, / che aveva una cicatrice in testa per via di un sasso / tiratole da un padrone di schiavi (lei gli aveva risposto); / e una taglia di migliaia di dollari / ma non fu mai presa, / che non sapeva che farsene / della legge quando la legge / era ingiusta…”

Susan Griffin (26 gennaio 1943) saggista, poeta, drammaturga è considerata una pioniera dell’ecofemminismo.

Harriet Tubman (marzo 1822-1913), protagonista della poesia di Griffin, nacque come schiava. Dopo un’aggressione che le lasciò strascichi per tutta la vita, decise di scappare nonostante l'inasprimento delle leggi sugli schiavi e dopo la sua fuga Harriet Tubman liberò centinaia di persone.

Nell'ultimo periodo della propria vita si avvicinerà anche al movimento suffragista, diventando un'icona della liberazione delle donne (la sua figura è stata impressa sulle banconote da 20$). "Ogni grande sogno inizia con una persona che sogna. Ricorda sempre, hai dentro di te la forza, la pazienza e la passione per raggiungere le stelle, per cambiare il mondo."

Come di consueto la serata è aperta a tutti e tutte, il tema esiste ma non è vincolante. Si possono leggere poesie proprie o altrui.

C’è solo una regola, un simbolo per la serata: indossare o portare con sé qualcosa di blu o rosso. Questo per ricordare, celebrare, onorare e in un certo senso portare avanti due determinanti esperienze femministe: il gruppo Redstockings fondato da Shulamith Firestone a New York e ispirato al gruppo di scrittrici inglesi della Blue Stockings Society.