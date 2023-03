Rassegna "Landscapes" - Conversazione con Stefano Mancuso

Sabato 1° aprile alle ore 18, nella chiesa di San Teonisto di Treviso, prosegue Landscapes, la nuova rassegna di musica, teatro, incontri organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione culturale almamusica433, con la direzione artistica di Stefano Trevisi.

In programma un incontro che vedrà protagonista lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso, professore all’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Con lui converseranno Luigi Latini, direttore della Fondazione Benetton, e Stefano Trevisi, direttore artistico di Landscapes. La musica, al centro della rassegna proposta dalla Fondazione Benetton, offrirà lo spunto alla conversazione, stimolando una riflessione sul suo rapporto con il mondo delle piante, ma il dialogo si allargherà anche su temi come il ruolo che le piante esercitano nell’evoluzione del paesaggio storico e contemporaneo, in relazione, per esempio, ai cambiamenti climatici in atto.

L’incontro, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, è già sold out, ma si consiglia di monitorare il sito eventbrite per verificare eventuali disdette.

Stefano Mancuso è tra le massime autorità mondiali impegnate a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare. È stato il primo scienziato italiano ad essere invitato nel 2010 come speaker in un TED Global tenutosi a Oxford e successivamente visualizzato oltre 1,4 milioni di volte solo sul sito TED. Nel 2014 fonda PNAT, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di tecnologia ispirata dalle piante. Nel 2016 vince il premio del Ministero della Scienza e Tecnologia austriaca “Wissenschaftbuck des Jahres” per il miglior saggio scientifico dell’anno.

In qualità di scrittore esordisce nel 2013 pubblicando con Giunti il pluripremiato best-seller Verde brillante. Nel 2018 il suo libro Plant Revolution vince il Premio Galileo 2018, il più prestigioso premio per la saggistica scientifica. Seguono con Laterza L’incredibile viaggio delle piante (2018), La Nazione delle Piante (2019), vincitore del Premio Capalbio e dell’Earth Prize, La pianta del mondo (2021), vincitore del Premio Pozzale Luigi Russo. Nel 2022 ha pubblicato con Einaudi La tribù degli alberi, il suo primo libro di narrativa. I suoi libri sono tradotti in 27 lingue.

Nel 2022 è stato insignito del Fiorino d’Oro, il massimo riconoscimento della Città di Firenze, ed è stato nominato direttore scientifico della neonata Fondazione per il futuro delle città.

La rassegna Landscapes proseguirà fino a luglio, portando in scena, dopo l’Ensemble Phoenix Munich, Paolo Rumiz, Daniele di Bonaventura e Stefano Mancuso:

Filippo Tantino con Rita Bincoletto, Pasquale Schiavulli e Tim Smethurst, affermati musicisti jazz trevigiani che dedicheranno il loro programma all’opera di Cole Porter (21 aprile);

Andrea Pennacchi, attore veneto tra i più amati del momento, che proporrà, insieme al musicista Giorgio Gobbo, lo spettacolo sul disastro della tempesta “Vaia” (20 maggio);

Giovanni Andrea Zanon e Leonora Armellini, già affermatissimi protagonisti nei palcoscenici dei teatri musicali internazionali, impegnati in un recital in cui gli spettatori potranno apprezzare le loro grandi doti interpretative (9 giugno);

Faber Teater compagnia teatrale che accompagnerà il pubblico a vivere una esperienza fatta di canto e cammino attraverso la campagna di Zero Branco (21 giugno);

Francesca Benetti, tiorbista e chitarrista tra i più apprezzati musicisti della nuova generazione di interpreti della musica antica internazionale, che presenterà un concerto di rara ricercatezza e poesia, pensato appositamente per essere eseguito in un giardino (1° luglio).

La stagione, promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e da almamusica433, è organizzata dalla società strumentale Culturae srl e si svolge con il patrocinio della Città di Treviso e grazie al sostegno di CentroMarca Banca.

Si avvale anche del contributo di Centro Porsche Treviso, Regalgrid Europe srl, Crema Costruzioni snc.