"Le mie ragazze di carta" apre la rassegna di cinema all'aperto del Busan

La rassegna di cinema all'aperto del Cinema Busan si aprirà presso il chiostro dell'Abbazia di Mogliano Veneto il 31 luglio e il 1º agosto. Per l'occasione è prevista la proiezione del film "Le mie ragazze di carta", girato negli ambienti dello stesso Busan e nei luoghi storici del centro di Mogliano Veneto.



La sala cinematografica aderisce a "Cinema Revolution": per tutti i film italiani ed europei il biglietto unico d'ingresso sarà di 3,50 euro. L'iniziativa è valida fino al 16 settembre grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura.



La rassegna di cinema all'aperto è realizzata con il patrocinio della città di Mogliano Veneto.

Il Cinema Teatro Busan è una sala associata ACEC - ACEC Triveneta.



—



"Le mie ragazze di carta" racconta, attraverso il codice universale della commedia, due momenti decisivi della vita di tre adolescenti: il passaggio dalla pubertà alla preadolescenza vissuto tra primi amori e partite di rugby e quello dal mondo della campagna al mondo della città.



Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento.



Regia: Luca Lucini. Cast: Neri Marcorè, Andrea Pennacchi, Maya Sansa, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Giuseppe Zeno. Drammatico, Italia. Durata: 1h 41m.