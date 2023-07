Rassegna “In Abbazia, cinema!” - Ecco il film "Le mie ragazze di carta”

Arriva a Mogliano Veneto l’attesa pellicola “Le mie ragazze di carta” per la regia di Luca Lucini. Il film inaugura la rassegna di proiezioni all’aperto “In Abbazia, cinema!” promossa annualmente dal Cinema Teatro Busan con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Girato nella Marca Trevigiana, in particolare nel centro storico della Città di Mogliano Veneto, il film di Lucini scava delicatamente nell’Italia degli anni 70 e racconta i momenti decisivi della vita di tre adolescenti – Primo, Anna e Tiberio – tra pubertà e preadolescenza, primi amori, partite di rugby e il passaggio dal mondo della campagna a quello della città.

Nel cast: Neri Marcorè, Andrea Pennacchi, Maya Sansa, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Giuseppe Zeno.

Il film sarà proiettato nel chiostro dell’abbazia moglianese, al costo di € 3.50, nelle seguenti date e orari:

• Lunedì 31 Luglio, ore 21:30

• Martedì 1 Agosto, ore 21:30

• Mercoledì 2 Agosto, ore 21:30

• Giovedì 3 Agosto, ore 21:30

• Mercoledì 16 Agosto, ore 21:15

«Penso sia un film che tutti noi moglianesi desideriamo vedere, poiché è motivo di orgoglio sapere la nostra Città e una realtà locale a noi cara, quale il Cinema Teatro Busan, protagoniste sul grande schermo. I leggeri disagi al traffico veicolare che ci sono stati nei mesi delle riprese credo passino in secondo piano rispetto alla grande soddisfazione di vedere Mogliano Veneto come cornice di un film di livello.» dichiara il Vicesindaco con delega alla Cultura, Giorgio Copparoni. E conclude: «Invitiamo i cittadini a cogliere l’opportunità di fruirne in questo mese di rassegna, presso una location di pregio, pronta a riempirci ancora di più di orgoglio.»