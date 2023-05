"Mafia: parlarne per combatterla": Giurisprudenza 2.0 incontro Fiammetta Borsellino

Il 6 giugno, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso Palazzo San Leonardo, sede di Giurisprudenza 2.0, si terrà un convegno dal titolo: "Mafia: Parlarne per combatterla; Giurisprudenza 2.0 incontra la Dott.ssa Fiammetta Borsellino e il Prof. Antonio Parbonetti".

Il convegno sarà un'occasione fondamentale per promuovere, attraverso il ricordo del giudice Paolo Borsellino, veicolato dalla figlia Fiammetta, e l'intervento del Prof. Parbonetti, la cultura della legalità.

L'evento è gratuito ma subordinato a previa iscrizione all'indirizzo : convegno6giugno2023@gmail.com

Durante il Convegno saranno proiettati i video realizzati dalla classe 4ª AC del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, dalle classi 3A LES, 3Erim, 3Frim dell' ITS Riccati-Luzzatti di Treviso e l’ebook realizzato dalla classe 2ª BT dell'Istituto Da Collo di Conegliano.



Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso - 2 crediti formativi - iscrizione mediante Sfera.

È in fase di accreditamento per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili.

È in corso l’accreditamento per il Personale della scuola.