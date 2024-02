Marco Ballestracci: "Black Boy Fly" - Freedom Train 2024

FREEDOM TRAIN 2024 continua il suo viaggio con una serata in cui si intrecciano teatro, racconto di sport e musica.



Il ciclismo, il razzismo, gli Stati Uniti del sud di ieri e di oggi.

"Black Boy Fly - L'Irresistibile Ascesa di Major Taylor" è uno spettacolo tratto dall'omonimo libro di Marco Ballestracci, uscito nella collana "Alvento" di Mulatero Editore.

Racconta le traversie di Marshall "Major" Taylor, primo campione del mondo afro-americano di ciclismo su pista nel 1898, 33 anni dopo l'abolizione della schiavitù...Tuttavia nulla pare essere cambiato.

"Black Boy Fly", lo spettacolo, racconta tutto questo e molto altro, e il blues e Bob Dylan, suonati da Marco Pandolfi, accompagnano la narrazione orale di Marco Ballestracci e le letture di Nicola Brugnolo

Per questo appuntamento speciale di Freedom Train 2024 si unirà a loro anche il noto chitarrista e cantante blues austriaco "Sir" Oliver Mally.



Line Up:

Marco Ballestracci - Voce, Racconto

Marco Pandolfi - Chitarra, Armonica, Voce

Nicola Brugnolo - Letture

"Sir" Oliver Mally - Chitarra, Voce



Freedom Train 2024 è una rassegna organizzata da ArteRitmi, con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Fior.



Media Partner: ValdobbiadeneJazz e Blues In Villa APS