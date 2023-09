Meditazioni Sonore - Concerto finale dedicato a Johann Sebastian Bach

Ultimo appuntamento stagionale della rassegna Meditazioni Sonore. Domenica 1° ottobre alle ore 18:00 concerto presso la chiesa Armena di San Zenone degli Ezzelini. Si esibirà il Duo dissonAnce.

Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi alla fisarmonica presenteranno Die Kunst Der Fuge (L’arte della fuga).

Il programma proposto dai musicisti intreccerà l’ieri e l’oggi in una fitta trama armonica: “L’arnese sonoro - spiegano Caberlotto e Meneghin - valica gli stereotipi che spesso lo definiscono e, utilizzando l’arte secolare della trascrizione, può a pieno titolo esplorare periodi antecedenti alla sua nascita”.



Programma:

Ouverture in DO M BWV 1066



dall'Arte della fuga BWV 1080 Contrappunti 1, 5, 9



da Offerta Musicale BWV 1079

Ricercare a 6



Ouverture in SI m BWV 1067