Meditazioni sonore - “Riscrivere” Bach

Sabato 1° luglio a partire dalle ore 21:00 nella splendida cornice dell’antico santuario della Madonna delle Grazie a Colbertaldo di Vidor, concerto del Duo DissonAnce - Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi alla fisarmonica.

Si tratta del secondo appuntamento stagionale della rassegna Meditazioni Sonore, organizzata dall’Associazione Fabbrica del Pensiero, che ruota intorno alla musica di J. S. Bach.

Piuttosto curioso il programma di questo concerto, dal titolo “Riscrivere”, nel quale si intrecciano in una fitta trama il passato ed il presente. L’arnese sonoro valica gli stereotipi che spesso lo definiscono, ed utilizzando l’arte secolare della trascrizione, può a pieno titolo esplorare periodi antecedenti alla sua nascita. È così che ci si trova alle prese con alcune pagine di J.S. Bach, anch’egli “trascrittore” di Vivaldi.



Programma:

Ouverture in DO maggiore BWV 1066 Preludio e fuga in si b minore BWV 867

Concerto in la minore BWV 593 (da Antonio Vivaldi)

Allegro - Largo - Allegro

Corale:



Toccata e fuga in re minore BWV 565