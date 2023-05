La memoria aiuta ad educare alla pace

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Studenti ed esperti a confronto sul grande tema storico degli Internati militari italiani. Gli istituti comprensivi di Paese “Casteller”, IC 4 Stefanini e l’istituto Planck presentano il lavoro di ricerca e di approfondimento attuato con gli esperti dell’ANEI Treviso (Associazione nazionale ex internati) in tre giornate di conferenze e dibattiti dal titolo “La memoria che unisce. Educare alla pace”. L’appuntamento si svolgerà dal 24 al 26 maggio nella sala verde di Palazzo Rinaldi a Treviso ed è organizzato oltre che dall’Anei Treviso e dagli istituti scolastici anche dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) col patrocinio dall’ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. Collaborano alla manifestazione il Comune di Treviso e il Ministero della Difesa. I lavori si aprono mercoledì 24 maggio alle 16 con una conferenza sul tema della Memoria storica e dell’importanza del contributo della scuola e delle istituzioni. Intervengono Gabriella Persiani (giornalista, ANEI Teramo), Emanuela Pol ( dirigente ITS Planck) e Doriana Renno ( dirigente IC4 Stefanini). Giovedì 25 (dalle ore 16) sarà dedicato all’approfondimento storico della vicenda dei soldati italiani deportati dopo l’8 settembre 1943 con il contributo di Michele Fiaschi, ricercatore e consigliere con delega alla memoria del comune di San Miniato, e della prof.ssa Antonella Lorenzoni presidente dell’Anpi Treviso. Gli internati, infatti, grazie alla loro scelta di non adesione al nazi-fascismo, hanno contribuito alla Resistenza e alla Liberazione dell’Italia dalla dittatura. La giornata conclusiva, venerdì 26 maggio, sarà dedicata al tema della riconciliazione con il contributo di Patrizia Zanasi dell’Anei di Marzabotto. Il coordinamento delle tre giornate è affidato agli esperti storici Silvia Pascale e Orlando Materassi che hanno seguito anche il lavoro di ricerca degli studenti che si sono messi sulle tracce di alcuni internati militari locali. L’ingresso è libero.