Mike Sponza in concerto al Corner Live

“Il talento di uno dei piu? grandi chitarristi blues italiani, ormai una sorta di guru del blues nazionale: il risultato e? un’esplosione di classe, ritmo ed energia.”



Cosi? il Corriere della Sera ha definito Mike Sponza, chitarrista, cantante e compositore, da oltre 5 lustri sulla scena live europea. Una vita dedicata a sviluppare uno stile blues personale, moderno e ricco di differenti sapori. Negli ultimi anni Mike Sponza si e? affermato a livello europeo con i suoi progetti discografici e gli spettacoli della sua band, mostrando la forte vitalita? del blues italiano in una nuova prospettiva.

Mike Sponza esordisce nel 1997 con l’album “News for You. Nel 2003 ha pubblicato “Mike Sponza”, il suo omonimo album da solista. Nel 2005 lancia il concept discografico “Kakanic Blues”, primo album realizzato con l’ensemble “Mike Sponza & Central Europe Blues Convention”, che comprende alcuni tra i principali esponenti della scena blues/jazz del Centro Europa. Nel 2006 Mike pubblica il dvd “Live In Italy” con la formazione centroeuropea e il leggendario chitarrista californiano Carl Verheyen. Nel 2008 esce il disco “Kakanic Blues 2.0”, che coinvolge ben 25 musicisti da 12 stati europei. Tra il 2011 ed il 2012 Mike pubblica “Continental Shuffle”, un doppio in cui raggruppa quasi 40 musicisti alle prese con brani originali interpretati in sorta di “song crossing” reciproco. La collaborazione con Bob Margolin, leggendario membro della Muddy Waters Band, si è concretizzata durante il tour che ha totalizzato sold out in Francia, Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Ungheria, Slovenia, Serbia, Croazia e Austria. Margolin ha poi scelto la Mike Sponza Blues Convention per la produzione del suo nuovo album ufficiale pubblicato negli Stati Uniti per la Vizztone Record e distribuito in tutto il mondo da marzo 2012 (decima posizione nelle Blues Charts USA), con il quale ha ricevuto la nomination ai BMA '12 come migliore artista di blues tradizionale. Nel 2013 esce “Mike Sponza & Orchestra”, album e dvd realizzati dal vivo con l’Orchestra Sinfonica della RTV Slovenia: brani originali di Mike arrangiati per un ensemble di 40 elementi. Il 2016 è l’anno di “Ergo Sum”, non solo un album blues, ma un progetto rivoluzionario e originale in cui la lingua e la cultura latina incontrano il blues. Nell'album, prodotto negli Abbey Road Studios di Londra, suona con Mike Sponza anche Dana Gillespie, dalla carriera artistica tanto lunga quanto prestigiosa, ricordata in particolare per la sua interpretazione della Maddalena in Jesus Christ Superstar e la sua unione artistica e sentimentale con David Bowie (è di Dana la voce in Ziggy Stardust). Negli ultimi anni Mike Sponza ha inoltre collaborato con Georgie Fame, Pete Brown, Lucky Peterson, Louisiana Red. Il suo ultimo album di inediti, “MADE IN THE SIXTIES” scritto a 4 mani insieme al leggendario autore Pete Brown e prodotto agli Abbey Road Studios di Londra, gli è valso l' "Italian Blues Music Award"

https://www.youtube.com/watch?v=izuUYc2gL3M

https://www.youtube.com/watch?v=eBUKABvldPM

https://www.youtube.com/watch?v=-1S6_-I01DY



LINE UP:

Mike Sponza: voce/chitarra

Angelo Chiocca: sax tenore/voce

Michele Bonivento: organo/piano



Morneo Buttinar: batteria