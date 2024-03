Proiezione del film "Mirabile visione: Inferno"

“Mirabile visione. Inferno”, diretto da Matteo Gagliardi, è un docufilm o meglio un “percorso poetico” sulla prima cantica della “Divina Commedia”, l’Inferno.

Un viaggio per immagini ricco e stimolante, in grado di fornire prova concreta di quanto la Divina Commedia sia ancora un testo vivo e sfaccettato, in grado di affascinare anche le nuove generazioni. Il regista trae ispirazione dalle tavole dedicate all’opera di Dante dipinte da Francesco Scaramuzza tra il 1853 e il 1876, e realizza un viaggio multimediale, poetico e originale che integra le illustrazioni con immagini di repertorio e reportage. Anche noi, come Dante, non affrontiamo il viaggio da soli: a farci da guida, passo dopo passo nella discesa agli inferi del Poeta, un sacerdote (Luigi Diberti) e una professoressa (Benedetta Buccellato).

La lettura integrale dei passaggi più salienti e la loro spiegazione, orientata all’approfondimento spirituale più che filologico-storico, ci restituiscono la Commedia in tutta la sua potenza e attualità. Virgilio, Beatrice, Paolo e Francesca, Minosse e Caronte, Pier delle Vigne, Ulisse e Diomede, Bruto non sono più nomi da archiviare nella memoria di pomeriggi “noiosi”, ma figure dolenti che, pure incarnate in un momento storico e in un universo culturale ben precisi, diventano paradigma della nostra umanità, dei nostri slanci e delle nostre cadute.

Il cinema si fa qui simile alla classe di un corso di letteratura italiana, un esperimento lodevole, molto consigliato alle scuole.

E la proiezione diventa bella opportunità per richiamare tutti quelli che, tre anni addietro, diedero volto e voce alla lettura collettiva di M'è Gaia la Comedìa con la quale, nel mezzo della pandemia, celebrammo il 700° della morte di Dante Alighieri. I video dei canti realizzati sono ancora visibili nel nostro canale Youtube.



