Montello in Filosofia | Imago - Filosofia a ritratti - Schopenhauer

MONTELLO IN FILOSOFIA IV edizione 2023



IMAGO | FILOSOFIA A RITRATTI



Uno spettacolo di suoni, colori e parole che ci restituiscono la vita e il pensiero di alcuni tra i massimi filosofi della storia occidentale. Genio, curiosità e retroscena raccontati in prima persona dal pensatore protagonista, che ci accompagna come in un viaggio nel flusso continuo delle proprie idee sul mondo.



SCHOPENAUER , IL FILOSOFO DELLO STRAORDINARIAMENTE ORDINARIO



Fabio Dalla Zuanna, attore



e Francesco Da Ros, sound design



regia Elena Casagrande



una produzione La Chiave di Sophia



I?n caso di maltempo l'evento è garantito all'interno della villa.



