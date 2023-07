Montello in filosofia: incontro con Luisella Battaglia, fondatrice dell’Istituto italiano di Bioetica

Procede nei 5 Comuni montelliani la rassegna Montello in filosofia, giunta quest’anno alla quarta edizione e curata da La Chiave di Sophia. Venerdì 28 luglio alle ore 21 a Villa Pontello di Crocetta del Montello ci sarà il secondo incontro con l’autore e vedrà protagonista la filosofa Luisella Battaglia, fondatrice dell’Istituto italiano di Bioetica.

Focus dell’incontro sarà la comprensione del rapporto tra esseri umani, ambiente e mondo animale, ma anche tutte le sfide etiche sulla vita. Moderata dalla caporedattrice della rivista La Chiave di Sophia, Giorgia Favero, la filosofa approfondirà tutti gli aspetti etici legati alla “bios”, la vita, offrendo al pubblico spunti di riflessione sulle attuali tematiche riguardanti l’ambiente e non solo, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. L’incontro è gratuito con offerta libera responsabile, prenotazione consigliata a info@lachiavedisophia.com. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà all'interno della villa.

Montello in filosofia proseguirà poi con altri due appuntamenti: il monologo teatrale dello youtuber Rick DuFer, “Seneca nel traffico”, in scena giovedì 3 agosto alle ore 21 alla Villa Spineda Gasparini Loredan di Volpago del Montello, e il grand finale giovedì 24 agosto a Villa Wassermann di Giavera del Montello, sempre alle ore 21, con un nuovo spettacolo del format “Imago - filosofia a ritratti” prodotto dalla Chiave di Sophia e dedicato al filosofo Arthur Schopenhauer, “il filosofo dello straordinariamente ordinario”. Per entrambi l’ingresso è gratuito con offerta libera responsabile, prenotazione obbligatoria a info@lachiavedisophia.com

Luisella Battaglia è Professoressa di Filosofia Morale e Bioetica all’Università degli Studi di Genova e all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel 1992 ha fondato a Genova l’Istituto italiano di Bioetica, di cui è direttore scientifico. Dal 1999 fa parte del Comitato nazionale per la bioetica, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dirige la collana di “Bioetica” dell’editore Rubbettino e la rivista “Argomenti di Bioetica”.

Per info e prenotazioni:

info@lachiavedisophia.com

www.montelloinfilosofia.it