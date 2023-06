Montello in Filosofia | Filosofia in chiave di violino - Italo Calvino

MONTELLO IN FILOSOFIA IV edizione 2023



FILOSOFIA IN CHIAVE DI VIOLINO



Omaggio a 100 anni della nascita di Italo Calvino – Lezioni Americane



Il XXI secolo è sinonimo di complessità: negli ultimi vent’anni, infatti, la realtà si sta palesando attraverso molteplici aspetti e sfumature e la velocità d’esecuzione dei processi in atto è maggiore rispetto al passato. Calvino ne era consapevole, quando scrisse le Lezioni Americane. Sei proposte per il nuovo millennio. Con lungimiranza ci offrì una sintetica, e non per questo banale, sintesi di quello che sarebbe avvenuto. Calvino preparò delle lezioni sulla leggerezza, la rapidità, l’esattezza, la velocità e la molteplicità nei riguardi del futuro prossimo, partendo da famosi frammenti letterari. In seguito, come completamento dell’opera, volle racchiudere gli auspici per il nuovo millennio in nome della coerenza. Come a dire: vi insegno cosa avverrà ma anche come presentarvi al nuovo mondo.



Con Fabio Dalla Zuanna, Anna Branciforti (lettura), Assuera De Vido (violino), Giada Dal Cin (arpa), Elena Casagrande (commento).



Musiche originali di Dario Carpanese



Una produzione La Chiave di Sophia



I?n caso di maltempo l'evento è garantito all'interno della chiesa di San Nicolò.



All'interno del programma MONTELLO FILOSOFIA IV edizione 2023 promosso da Montello Eventi, e dai Comune di Crocetta del Montello, Comune di Giavera del Montello, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del Montello



