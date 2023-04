Un Mondo di Supereroi

Dal Mito all’uomo oggi



22 Aprile - 11 Giugno 2023



Museo Civico e Torre Civica di Asolo



La città di Asolo - Assessorato alla Cultura e il Museo Civico presentano la mostra “Un Mondo di Supereroi. Dal Mito all’uomo oggi”, ideata e curata da Enrica Feltracco e Massimiliano Sabbion insieme a Yourbanflat - Bottega Immobiliare e Blonde and Brains. L’esposizione presenta 22 artisti contemporanei nazionali e internazionali, italiani, cinesi, belgi, statunitensi.

Le opere di pittura, scultura, video e installazione indagheranno la figura del Supereroe dalla mitologia classica al fumetto fino ad arrivare agli eroi di oggi. Gli street artists Alessio B e Zero Mentale realizzeranno un murales dedicato a Eleonora Duse, un omaggio della città alla tanto amata attrice e di cui nel 2024 ricorrerà il centenario della morte.



La mostra “Un Mondo di supereroi. Dal Mito all’uomo oggi”, nata da un progetto di Enrica Feltracco e Massimiliano Sabbion insieme a Yourbanflat, Bottega Immobiliare e Blonde and Brains, realizzata grazie al supporto del Comune di Asolo, People HR, Aspiag Service Srl Despar e Montelvini sarà inaugurata sabato 22 Aprile, alle ore 17.30 in Sala Consiliare e successivamente nelle sale del Museo e Torre Civica di Asolo.

L’idea di una mostra dedicata ad un mondo di supereroi nasce da un’indagine storica e sociologica che attraversa i nostri anni e ragiona da un lato sul mondo dei supereroi, visti come invincibili, unici e che dal fumetto hanno contaminato la storia dell’arte e il cinema; dall’altro vuole essere un omaggio agli eroi di tutti i giorni attraverso alcune opere in cui gli artisti hanno scelto di omaggiare figure quanto mai contemporanee e attuali.

Nella storia dell’arte sono molti gli artisti che hanno rappresentato il potere salvifico dei Supereroi, o l’importanza del fumetto nella cultura popolare, tra i primi Andy Warhol nella serie dei Myths, e insieme a lui Roy Lichtenstein, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Takashi Murakami, Banksy solo per citarne alcuni. Hanno invaso la Pop art, la Street art, la Japan Pop Art fino alla Lowbrow art, definita anche Pop Surrealism.



L’esposizione non si propone solo come semplice rappresentazione dei supereroi più classici, ma ha come obiettivo quello di far riflettere su quanto oggi ci sia ancora necessità di sognare, di credere che il bene vinca sul male.



L’assessore alla cultura Gerardo Pessetto dichiara di aver: “accolto con vivo interesse questo progetto di mostra dedicato ai Supereroi perché ci è parso fin da subito che interpretasse in modo originale un aspetto cruciale delle nostre esperienze più recenti. Abbiamo tutti attraversato un periodo catastrofico della nostra epoca: momenti storici in cui eroi e antieroi, in modo consapevole o meno, emergono e agiscono. Partire dai fumetti può apparire leggero, ma è di levità che vi è bisogno e questa mostra disegna un percorso ampio e originale che restituisce vita ai grandi miti e li ricongiunge alle nostre esistenze quotidiane”.



La curatrice Enrica Feltracco racconta “abbiamo lasciato spazio alla creatività di ciascun artista, quindi si potranno ammirare gli eroi del mondo classico che emergono dalle atmosfere quasi metafisiche di Ciro Palumbo fino all’infermiera Wonder Woman di Alessio b, a ricordarci il comportamento eroico e il grande senso di abnegazione di medici e personale ospedaliero; oppure il dito alzato in segno di protesta della ragazza iraniana che, nel dipinto di C0110, come una vera supereroina combatte fino alla morte per difendere i propri diritti di donna. E qui di donne eroine ce ne sono molte, da Rita Levi Montalcini, con i superpoteri dello studio e della scienza, alla tanto amata Eleonora Duse (nell’opera di Marco Réa) che dal nulla costruì da sola una carriera sfolgorante e indimenticabile, fino alla bambina con i guantoni da pugile a stelle e strisce come la bandiera americana di Andrea Tagliapietra, pronta a combattere per vedere riconosciuto il diritto a un unico grande sogno: vivere, libera, in un paese libero”.



Ma chi è il supereroe per il curatore Massimiliano Sabbion: “I supereroi non sono solo esseri sorprendenti, investiti di forza sovraumana o responsabili del cambiamento del destino dell’uomo, sono prima di tutto persone che vivono la loro “normalità” e quotidianità nell’anonimato, mettendosi poi al servizio degli altri.

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità” viene detto ad un giovane Peter Parker alias Spiderman e questi poteri capitano e investono un ragazzino nel quale riconoscersi per affrontare ogni giorno la vita nei panni di un moderno salvatore, per il bene del prossimo, dove uomini e donne sono capaci di salvare i deboli, di cambiare vite e sconfiggere paure.

Anime e manga giapponesi faranno da apripista ad una globalizzazione di linguaggio che si respira ora in ogni campo contemporaneo della comunicazione visiva e non, dalla letteratura alla moda, al cinema, ai videogiochi, ai social network”.



Il 29 aprile, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili, l’artista Davide Zanella e il critico d’arte Massimiliano Sabbion terranno un workshop dedicato alla street art dalle 15.00 alle 18.00 con i ragazzi del territorio, insegnando loro quanto l’arte possa essere di aiuto per raccontarsi e raccontare.

L’incontro avverrà nelle sale del Centro Giovani di Villa d’Asolo, sarà una iniziativa gratuita a posti limitati, la merenda verrà gentilmente offerta dal gruppo Aspiag Service Srl - Despar.





Gli artisti per Un Mondo di Supereroi:

Alessio B

Fabrizio Berti

C0110

Franz Chi

Marco Chiurato

Cristiano De Matteis

Damiano Fasso

Silvio Fiorenzo

Daniele Fortuna

Johan Friso

Giuseppe Inglese

JUURI

Lumino

Elena Marchesini

Ciro Palumbo

Andrea Poggipollini

Marco Rea

Andrea Tagliapietra

Xing Junqin

Akira Zakamoto

Davide Zanella

Zero Mentale



Informazioni:

Giorni e orari di apertura:

Museo Civico: sabato, domenica e festivi ore 9.30 - 12.30, 15.00 - 18.00

Torre Civica: sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 19.00

Costi:

Museo Civico: intero 5€, ridotto 4€, famiglia 12€

Torre Civica: intero 3€, ridotto 2€



Comunicazione e Ufficio Stampa

Giulia Granzotto giuliagranzotto@libero.it



info@museoasolo.it