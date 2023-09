Meduna di Livenza dedica una retrospettiva all'artista Loris Reschiotto

Meduna di Livenza dedica un'interessante retrospettiva all'opera di Loris Reschiotto con una personale pittorica che ne ripercorrerà la carriera a tre anni dalla sua scomparsa, attraverso una quarantina di olii dagli esordi al 2011. L'inaugurazione è in programma domenica 1º ottobre, alle ore 10, presso la Galleria comunale "Jacopo Tintoretto" con un'introduzione a cura dell'architetto Paolo Rosso. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

L'artista

Nato e vissuto a Meduna di Livenza, Loris Reschiotto si è fatto conoscere sulla scena artistica negli anni Novanta con un personalissimo stile di pennellata, ispirato all’espressionismo e all’amore per Egon Schiele. Figure centrali per la sua formazione sono state il pittore Federico Righi e l’incisore Domenico Peruzzi, che lo avvicinò alla produzione di acqueforti e xilografie. Numerose anche le linoleografie, tra cui una serie di illustrazioni per "La gabbianella e il gatto" di Luis Sepúlveda. Come grafico ha realizzato invece molti loghi e manifesti per eventi culturali. In mostra si potrà ammirare il suo percorso pittorico in una quarantina di olii che vanno dal 1967 al 2011.