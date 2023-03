Al Museo Salce la mostra "I-dentity. Fotografie di Ruggero Ruggieri"

Orario non disponibile

Quando Dal 01/04/2023 al 23/04/2023 Orario non disponibile

Il Museo nazionale Collezione Salce ospita dal 1 al 23 aprile 2023, nella sede di San Gaetano (via Carlo Alberto 31 - Treviso) l'esposizione: I-DENTITY. Fotografie di Ruggero Ruggieri. L’esposizione I-DENTITY di Ruggero Ruggieri si presenta come un viaggio introspettivo attraverso tre sezioni, intitolate “Voyage”, “I’m one, I’m another” e “I-dentity”.

“I-dentity” (2020), progetto e titolo che dà nome all’intera esposizione, propone un confronto tra sé (da qui l’isolamento della lettera “I”) e il resto del mondo. Durante i mesi della pandemia, l’autore si ritrova a vagare tra spazi deserti, negozi chiusi, registrando con il cellulare i volti fittizi di donne, trovati su manifesti e vetrine. Si avvale quindi di un processo d’appropriazione, seguito da una rielaborazione al computer. Dell’originale rimane ben poco. Quello che ne risulta è una sorta di “relitto” dell’immagine trovata, scarnificata ed evocativa.

L’idea di “Voyage” (2016-17) parte invece dalla lettura del romanzo di Italo Calvino Se una notte d’inverno un viaggiatore, mentre il titolo del progetto prende ispirazione da un disco del 2012 della compositrice austriaca “Soap&Skin”. La sezione “I’m one, I’m another” (2018-19) rivisita invece il tema dell’autoritratto, inteso come ricerca della propria parte più nascosta e ignota.

Biglietto intero € 5 | agevolato € 2 (giovani dai 18 ai 25 anni)

Ruggero Ruggieri

Fotografo, ha all'attivo numerose esposizioni, personali e collettive, sia in Italia che in Europa.

Ha collaborato a numerosi progetti editoriali e il suo libro La notte mi viene a cercare (2021) è giunto alla seconda edizione.

Sulla fotografia di Ruggero Ruggieri hanno scritto importanti critici del settore, come Giuseppe Cicozzetti, Loredana De Pace, Simona Guerra e Giorgio Rossi.

https://ruggeroruggieri.it/

