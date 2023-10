Nata per te, regista e cast incontrano il pubblico al Cinema Edera

Un nuovo incontro di cinema è in arrivo al Multisala Edera di Treviso: un film dolce e delicato che affronta a viso aperto il dibattito sulle adozioni per le persone single. Martedì 10 ottobre, alle ore 19.30, il regista Fabio Mollo, il protagonista Pierluigi Gigante e lo scrittore Luca Trapanese presenteranno "Nata per te" (in uscita nelle sale italiane il 5 ottobre) al pubblico di Treviso. Il posto in sala è già prenotabile alle casse del cinema Edera.

Il film

La storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l'uno dell'altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l'affidamento di Alba. Quante famiglie "tradizionali" devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?