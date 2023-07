"Notti Magiche", doppio appuntamento a Mogliano

Orario non disponibile

La rassegna “Notti Magiche”, organizzata dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” con la collaborazione del Comune di Mogliano Veneto, martedì 18 luglio concede il bis dello spettacolo di apertura che tanto successo aveva riscosso il 21 giugno scorso (registrando la presenza di 200 persone), “D’amore di vino”, con i giovani attori Giacomo Vianello e Linda Pani, accompagnati dal commento musicale del chitarrista Davide Palladin. Lo spettacolo inizia alle 21.30, nella scenografia del Parco della Cultura di Villa Longobardi (via Berchet 1), illuminato da centinaia di candele, mentre il pubblico si accomoderà sul prato, allestito con candide tovaglie, cuscini, tavolini e sedie, per degustare un picnic in attesa di applaudire i tre interpreti. A coronare la serata ci saranno i fuochi artificiali.

Mercoledì 19 luglio il gran finale della rassegna si terrà alla Filanda Motta di Campocroce, che accoglierà la “Notte Giovani”, ultimo appuntamento dell’estate moglianese all’insegna dell’arte, della bellezza e del gusto. Ad aprire la serata alle 20, come di consueto, sarà il momento dell’aperitivo con i sapori offerti dalle aziende partner del festival, per introdurre il pubblico alla visione di “Dalla parte di Orfeo”, spettacolo di ispirazione classica con Francesco Lunardi (Orfeo), Imma Quinterno (Euridice), Giacomo Vianello (il segretario della casa) e il coro formato dai giovanissimi attori di Tema Academy, la scuola di teatro di Tema Cultura. Lo spettacolo è già stato rappresentato all’Olimpico di Vicenza e al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Una produzione originale e potente, che mette in luce il talento di giovani interpreti, preparati e diretti con grande professionalità dalla regista Giovanna Cordova.

La rassegna è stata realizzata con la collaborazione di Hausbrandt, Nonno Andrea, Tema Cultura, Banca Prealpi SanBiagio, Sciuri, GardinQuadri, Casa di cura Giovanni XXIII, Col Sandago, Theresianer, Panificio Casellato, Salumeria di Eustacchio, Atelier Home&More. Ingresso solo su prenotazione, biglietti in prevendita online nel portale Vivaticket. Vendita in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 20. Costo del biglietto: 12 euro aperitivo più spettacolo. Per informazioni: Compagnia “Fumo Bianco” tel. 333-6169835 (Giulia) oppure 392-0086505 (Filippo).