“Notti Magiche” - Andrea Paris, illusionismo e risate nel Parco della Cultura

Dopo le prime due date da tutto esaurito, prosegue la sequenza spettacolare di “Notti Magiche”, rassegna di musica, arte, teatro, aperitivi e magia organizzata dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” con la collaborazione del Comune di Mogliano Veneto.

Mercoledì 5 luglio (ore 21) il Parco della Cultura “Antonio Caregaro Negrin”, l’oasi verde di Villa Longobardi nel cuore della cittadina (via Berchet, 1), accoglierà il mago, comico, prestigiatore, attore, mentalista ed illusionista Andrea Paris, balzato al successo nel 2019 con la partecipazione ad “Italia’s got talent”. Grazie anche al televoto del pubblico da casa, si aggiudicò il secondo posto, raggiungendo un’ampia popolarità che mantiene ancora oggi, sia in Italia che all’estero, con la presenza in tante trasmissioni televisive. Il prestigiattore, come ama definirsi, presenterà il suo nuovo show “ApParis – ScomParis”, mix di magia e comicità, in cui prestidigitazione e mentalismo si susseguono in una escalation di sorprese esilaranti. L’irresistibile “magic comedy show” è dedicato a tutta la famiglia, e fa del pubblico il vero protagonista.

In attesa di applaudire Andrea Paris, in apertura di serata gli spettatori potranno degustare l’aperitivo a lume di candela “condito” con i sapori di Prosecco Col Sandago, Birra Theresianer, Nonno Andrea, Salumeria di Eustacchio, pane e focacce di Casellato, sponsor tecnici del festival, alla cui realizzazione collaborano anche altri partner: Hausbrandt, Tema Cultura, Banca Prealpi SanBiagio, Sciuri, GardinQuadri, Casa di cura Giovanni XXIII, Atelier Home&More.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà alla Filanda Motta di Campocroce (Mogliano Veneto). Ingresso solo su prenotazione, biglietti in prevendita online nel portale Vivaticket; vendita in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 20. Costo del biglietto: 12 euro comprensivo di aperitivo e spettacolo. Per informazioni: Compagnia “Fumo Bianco” tel. 333.6169835 (Giulia) oppure 392.0086505 (Filippo).