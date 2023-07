"Notti magiche": ecco il concerto "Note silenti" del Boidi Piano Duo

Proseguono gli appuntamenti del cartellone culturale estivo di Silea “Notti magiche”, ricco di proposte capaci di esplorare linguaggi diversi e adatte a tutti i target, progettato e realizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Silea in collaborazione con Polaris e Cineforum Labirinto: venerdì 21 luglio alle 21.00, sul sagrato della Chiesa di Cendon, è in programma il suggestivo e coinvolgente concerto del Boidi Piano Duo, “Note silenti”.

Boidi Piano Duo è composto dai giovani pianisti trevigiani Luciano e Daniele Boidi, già avviati ad una brillante carriera e destinatari di ambìti riconoscimenti: dal Premio Excellentissimus destinato alle eccellenze artistiche nazionali nel 2018, al Premio al Merito del Comune di Preganziol come Eccellenza Artistica Italiana e Internazionale con l’inserimento nella lista delle Eccellenze Pianistiche Venete nel 2020 come migliore duo pianistico, fino alla vittoria in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

A Silea il Boidi Piano Duo proporrà un viaggio trasversale tra generi e stili musicali, coinvolgendo il pubblico con la propria bravura e la propria energia.

“Un’altra “notte magica” a Silea: il concerto “Note silenti” – spiega l’assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin – si inserisce a pieno nella logica che ci ha guidato nel comporre “Notti magiche”, un cartellone estivo organico che tiene conto della varietà di target e di gusti: è infatti una proposta di alto livello, capace di soddisfare gli intenditori e incuriosire i neofiti e che sicuramente regalerà a tutti intense emozioni”.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Chiesa di Cendon.

La programmazione di “Notti magiche” proseguirà fino all’8 settembre con il cinema all’aperto e spettacoli di burattini al Parco dei Moreri di Silea.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it