Il Circolo Culturale Conegliano organizza per venerdì 5 maggio, alle 20.30 presso la Sala Comunale di Via Vital, 160, un altro incontro dedicato alla “Conegliano di oggi e di domani”. La conferenza si intitola: “Territorio Unesco: le opportunità per Conegliano, tra sentieri storici e nuove ciclopedonali” e vedrà tra i relatori Giorgio Carlet, componente del Circolo PD di Conegliano, coautore dello studio dedicato ai Sentieri Storici ( gli altri autori sono Michele Zanchetta, Gianfranco Losego e Italo Rebuli). Carlet illustrerà lo studio anche con l’utilizzo di mappe storiche, che mostrano la naturale vocazione di Conegliano ad essere luogo ideale per il “turismo green”. Seguirà l’intervento dell’Architetto Roberto Pescarollo, progettista di GiraMonticano e di GiraLivenza (progetti che vinsero il premio Piccinato della Regione Veneto, per la pianificazione nel 2008) e attualmente progettista incaricato del percorso GiraMonticano del Comune di Mareno. Il Geografo Lucio Bonato, storico e consulente paesaggistico, spiegherà perché il territorio coneglianese abbia caratteristiche ideali per lo sviluppo di questi progetti, e delle opportunità anche economiche che si presentano, grazie ai bandi europei per lo sviluppo della mobilità lenta. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata e ci sarà spazio per le domande del pubblico. Rif. Stampa: Antonella