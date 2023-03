Paolo Crepet in “La forza della fiducia tra genitori e figli, nella prevenzione, in noi stessi”

Che il tema della fiducia sia centrale lo si evince già da alcuni dati obiettivi che arrivano dall’Istat. Con 404.000 bambini nati nel 2020, si è toccato il numero più basso dall'Unità d'Italia e quasi il 30 per cento in meno rispetto a dieci anni fa. Ma non solo. La popolazione invecchia tanto che oggi la metà degli italiani ha almeno 47 anni, l'età mediana più alta d'Europa. Ma anche dalla forte adesione all’incontro pubblico che vedrà protagonista il noto psichiatra e saggista Paolo Crepet, per il quale, essendo già previsto il tutto esaurito, è stata predisposta la diretta streaming sui siti e social degli organizzatori.

L’incontro ad ingresso libero fino ad esaurimento posti dal titolo “La forza della fiducia tra genitori e figli, nella prevenzione, in noi stessi” si terrà mercoledì sera 29 marzo 2023 con inizio alle ore 20.30 alla Cantina Viticoltori Ponte, Sala Botti, in via Verdi 50. Insieme a Paolo Crepet, saranno presenti sul palco due specialisti di Centro di medicina Oderzo: la medico dello sport e canottiera olimpionica Alessandra Patelli ed il noto cardiologo Giuseppe Favretto, già primario dell'U.O. di Cardiologia Riabilitativa Preventiva dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza e già Presidente dell’Ordine dei medici della Marca trevigiana.

“Il presente che stiamo vivendo ha messo a dura prova i nostri giovani. Dobbiamo aiutarli a recuperare fiducia, coraggio e determinazione e noi come comunità investire in loro il nostro presente. – spiega Paola Roma, Sindaco di Ponte di Piave – Con questo incontro, di cui ringrazio gli sponsor e la Cantina Viticoltori Ponte che ha dato la disponibilità a questo incontro informativo, per essere vicini ai genitori, e al loro non facile ruolo in una società che cambia velocemente, in modo da percepire i segni del disagio giovanile, che se intercettato per tempo, ce lo insegna la diagnosi precoce, può essere non solo sconfitto ma portare alla rinascita totale della persona all’interno della comunità in cui vive”.

“La fiducia è motore di sviluppo personale e sociale, la si conquista piano piano sul campo con la credibilità e il rispetto dell’altro”, spiega Mauro Verona, Presidente dell’Associazione Serenissima Mutua ETS da sempre impegnata nella promozione di un sistema mutualistico nonché del benessere psicofisico delle persone attraverso la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita - Bisogna impegnarsi a trovare modalità per dialogare, superare i pregiudizi e la superficialità, raggiungere traguardi importanti, che si tratti di una competizione sportiva, del lavoro o dello studio, o della cura o della lotta per la vita. Pensando alla complessità di noi come persone siamo certi che questo incontro possa dare un valido contributo alla riflessione grazie all’aiuto prezioso di due medici del territorio e dello psichiatra Paolo Crepet”.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è promosso dall’Associazione Serenissima Mutua ETS, con la partecipazione scientifica ed organizzativa di Centro di medicina Oderzo, con la fondamentale collaborazione organizzativa e l’ospitalità della Cantina Viticoltori Ponte, con il sostegno della BCC Pordenonese e Monsile ed il patrocinio del Comune di Ponte di Piave.

Ad introdurre la serata il presidente della Associazione Serenissima Mutua ETS Mauro Verona ed il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma.

Moderatore il giornalista Marco Ceotto. Al termine un brindisi offerto dalla Cantina Viticoltori Ponte.

L'incontro fa parte della rassegna «Aperitivi in Cantina» di Viticoltori Ponte che si è recentemente distinta per la partecipazione dell'attore Kabir Bedi, del Presidente Luca Zaia, dell'influencer Canal il Canal, e ha in programma molti nuovi appuntamenti con personalità di spicco del mondo della politica, della cultura, della scienza, dell'arte e dello spettacolo.

L’evento vede la partecipazione della Libreria Becco Giallo di Oderzo che renderà disponibili le più recenti pubblicazioni del noto psichiatra. Inoltre, sarà presente a garantire la sicurezza dello svolgimento dell’evento la Croce Azzurra Onlus.

Al termine per tutti l’opportunità del firmacopie.

Per info info@serenissimamutua.it / relazioniesterne@centrodimedicina.com

Serenissima Mutua / t. 0422 799206 I serenissimamutua.it/

Centro di medicina Oderzo / Via G. Verdi, 69 / Oderzo. TV / t. 0422 207095 / oderzo@centrodimedicina.com