Il parco dei Laghi di Revine e l'antica Via Maestra

Un percorso alla scoperta del meraviglioso Parco dei Laghi di Revine. Attraverseremo anche il borgo in pietra di Santa Maria caratterizzato dalle case costruite secondo l’architettura tipica della Vallata fino a percorrere un tratto dell’antica via Maestra che un tempo era la principale strada di collegamento tra Serravalle di Vittorio Veneto e i paesi della Vallata fino a Follina.

Dalla via Maestra, quando il bosco si apre, si può scorgere la sottostante vallata con i laghi e le colline Unesco che fanno da sfondo. Arrivati all’abitato di Revine si ritorna verso il lago di Santa Maria costeggiando nuovamente le sponde ed apprezzando l’ambiente umido di questo importante SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale).

Punti di ristoro: diversi punti ristoro presenti in paese

Raccomandazioni: scarpe da trekking o con suola adatta a sentiero. Acqua al seguito. I bambini che partecipano devono avere un minimo di allenamento nel camminare. Percorso non adatto ai passeggini.

? RITROVO: Parcheggio area verde di Santa Maria di Revine Lago (TV)

? VISITA condotta da una GUIDA abilitata escursionistica

? DURATA: 2h30minIl circa



Foto credito: Federico Graziati

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

5€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? DOMENICA 07 APRILE 2024

1° turno: ? 10:30

2° turno: ? 15:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi