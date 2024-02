Parole di carta - Benedetta Tobagi

Parole di carta 7^ edizione



incontro a cura di

quarantaduelinee e Liceo Berto

con officina 31021 e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



GIOVEDI' 22 febbraio

ore 20.30

Mogliano Veneto – sala centro sociale

prenotazione

all'indirizzo: posta42linee@gmail.com

specificando cognome, nome e recapito telefonico



BENEDETTA TOBAGI

La resistenza delle donne

vincitore Premio Campiello 2023



La guerra partigiana raccontata attraverso le storie di tantissime donne che l’hanno fatta.

BENEDETTA TOBAGI incontra le classi IV e V del Liceo Berto, rispondendo alle loro domande.

Un dialogo e un confronto con gli studenti per suscitare riflessioni e per interrogarsi anche con il presente.



La resistenza delle donne, Einaudi, 2022

Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una «metà della Storia» a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne. La Resistenza delle donne è dedicato «A tutte le antenate»: se fosse una mappa, alla fine ci sarebbe un grosso «Voi siete qui». Insieme alle domande: E tu, ora, cosa farai? Come raccoglierai questa eredità?



BENEDETTA TOBAGI

Milano, 1977

Laureata in filosofia, Ph.D in storia all’Università di Bristol, continua a lavorare sulla storia dello stragismo.

È stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con la Repubblica.

Dal 2012 al 2015 è stata componente del consiglio di amministrazione della Rai.

Si occupa di progetti didattici e formazione docenti sulla storia del terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare.



La Resistenza delle donne (2022) ha vinto il Premio Campiello 61^edizione, 2023 e Segreti e lacune. Le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo (2023)